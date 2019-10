Pepe e o empate com o Rangers: «Temos de reagir já no próximo jogo»

Pepe comentou o empate (1-1) do FC Porto na receção ao Rangers, da 3ª jornada do grupo D da Liga Europa.





"Este foi um jogo muito equilibrado. Sofremos o golo perto do intervalo e tentamos reagir durante a segunda parte. O grupo está em aberto, sabíamos à partida que ia ser difícil apurarmo-nos para a próxima fase. Temos de reagir já no próximo jogo", disse o defesa no final da partida do Estádio do Dragão.Pepe lamentou que o golo escocês tivesse surgido à beira do intervalo mas destacou a atitude equipa portista para conseguir outro resultado. "Se fossemos para o intervalo a ganhar, o jogo ia ter outra história. Tentámos arriscar pelos corredores, já que eles fecharam muito bem pelo meio. Eles fizeram o jogo deles, já estávamos à espera, mas sofremos alguns contra-ataques. Fica o espírito da equipa, trabalhámos muito.", considerou.

Relativamente às contas do grupo, no qual o FC Porto segue com os mesmos 4 pontos do Rangers e o Young Boys lidera, com 6, o central azul e branco garante lutar até ao fim pelo apuramento.



"O FC Porto joga sempre para ganhar, vai ser assim na Escócia frente ao Rangers e com o Young Boys. É um grupo difícil e temos de lutar até ao fim", sublinhou Pepe.