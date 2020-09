Pêpê é o extremo desejado pelo FC Porto

O FC Porto está no mercado à procura de um extremo e já identificou o alvo principal para satisfazer os desejos de Sérgio Conceição. Trata-se de Pêpê, jogador de 23 anos que pertence aos quadros do Grémio.





De acordo com a imprensa brasileira, nomeadamente o 'Yahoo Esportes', os dragões até já terão feito chegar uma proposta de 10 milhões de euros ao emblema de Porto Alegre, querendo o Grémio manter 30 por cento do passe.Romildo Bolzan, presidente do emblema brasileiro, quer manter Pêpê, visto que este é peça-chave na manobra ofensiva da equipa.