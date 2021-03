Pepe e o golo 900 do Dragão: «Vamos ver se chego aos 1000»

Pepe voltou aos golos frente ao P. Ferreira, num tento que foi importante para que o FC Porto pudesse bater a formação batense, mas que também teve um significado especial por ter sido o golo 900 da história do Estádio do Dragão.





Esta quarta-feira, em declarações aos meios oficiais do clube, Pepe explicou o que sentiu ao entrar na história."A sensação de poder marcar um golo no clube de que gosto tanto, no Estádio do Dragão, ainda por cima sendo o golo 900, é especial. Por isso, fico muito feliz por entrar para a história do clube", disse, revelando ainda a história por trás do festejo."Fiz dois. O primeiro era para as minhas filhas, que foi um caranguejo, porque elas costumam dançar em casa. E o segundo foi um soco tipo o panda", disse.Para o futuro, Pepe deixou ainda um desejo. "Vamos ver se chego aos mil golos no Estádio do Dragão. Que eu chegue e possa marcar. Acho que será difícil, porque serão necessários muitos anos, mas fico feliz por poder entrar para a história do clube que tanto gosto, bem como ajudar os meus companheiros e a minha equipa", concluiu.