Pepe e o jogo com a Juventus: «Estávamos a sofrer, mas sabíamos que não seria em vão»

A eliminação da Juventus aos pés do FC Porto continua a dar que falar. Desta feita, foi Pepe quem puxou atrás a fita para, em entrevista à TNT Sports, do Brasil, explicar o que a equipa sentiu em Turim, na nossa épica que valeu a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.





"Nós estávamos a sofrer muito e sabíamos que não ia ser em vão. Sabíamos que íamos marcar. Nós olhávamos uns para os outros e dizíamos que era possível. Sabemos a força que temos e o nosso clube caracteriza isso: a garra, a determinação, a paixão que defendemos. Mesmo a sofrer, com um a menos, mesmo a saber que a Juventus estava por cima, tínhamos o jogo controlado. Fechávamo-nos no meio e eles procuravam os laterais para cruzar. Nós controlámos isso. O jogo circulou sempre nesse sentido", revelou, detalhando que, mesmo em inferioridade, a equipa nunca baixou os braços."Sabíamos que um contra-ataque ou numa bola parada podíamos ferir. Olhámos sempre a baliza adversária. Sentíamos que podíamos ganhar. Até porque a Liga dos Campeões tem dessas coisas. Nós em casa poderíamos ganhar 3-0, praticamente, se o Sérgio não falhasse o 3-0. Passado um pouco eles fizeram o 2-1. Fomos decidir lá", referiu.O golo da decisão foi apontado, curiosamente, por Sérgio Oliveira, o mesmo jogador que, segundo Pepe, poderia ter quase fechado a eliminatório do Dragão. Num livre que deu muito que falar, em virtude da barreira montada pela Juventus, o médio atirou o FC Porto para os quartos-de-final. Um lance feliz que Pepe fez questão de explicar."Tínhamos uma jogada estudada. As pessoas criticam a barreira da Juventus, mas eu fui falar com o Sérgio a dizer que íamos arrastar para o bico da grande área. O Cristiano estava preocupado que a bola fosse para lá. O Sérgio decidiu chutar e tivemos a sorte de a bola entrar no sítio certo e dar-nos a eliminatória", apontou.Em termos individuais, Pepe fez uma exibição que ficou na retina. O experiente central cortou praticamente tudo o que lhe apareceu à frente e esse facto não passou despercebido à Europa do futebol. Questionado sobre se um dos melhores jogos da carreira, Pepe admitiu que foi muito bom, mas lembrou outros de grande nível."Foi um jogo muito conseguido da minha parte, mas eu tive outros jogos. Por exemplo: o jogo da final contra o Benfica, da Taça, estávamos com um a menos e ganhámos. O final do Euro 2016, também. Tive jogos com o Real Madrid contra o Manchester City, contra o Bayern Munique… foram jogos que marcaram. Mas esse de Turim foi muito bem conseguido. Jogámos com uma equipa que tem o melhor do Mundo, eu conheço-o bem e ele a mim. Foi um desafio para os dois. O que prevaleceu foi o trabalho da equipa. O treinador estudou bem a equipa da Juventus. Não que o Pirlo não tenha feito o mesmo, mas nós soubemos sofrer, soubemos explorar os pontos fracos da Juventus e focámo-nos nesses pontos que o míster pediu e tivemos a sorte de poder passar", finalizou.