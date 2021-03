Pepe e o segredo para a sua longevidade: «Amo aquilo que faço»

Autor do golo inaugural da vitória do FC Porto diante do P. Ferreira, Pepe assumiu as dificuldades que o FC Porto sofreu por conta de uns castores que o defesa central vê como "uma equipa muito bem trabalhada". Mas para começar, o internacional luso explicou o segredo para a sua longevidade.





"Trabalho, muita paixão, eu amo aquilo que eu faço. O clube dá-me todas as condições. Estou muito feliz", disse o defesa, à SportTV. Quanto ao jogo... "Há que dar mérito ao Paços. É uma equipa muito bem trabalhada. Não deixa espaços. Procurámos a profundidade e jogadas pelas laterais. A equipa trabalhou sempre. Agora vamos entrar num ciclo semanal. Vamos ter tempo para preparar melhor o próximo jogo e recuperar os jogadores."Pouco depois, ao Porto Canal, o defesa seguiu o mesmo discurso. "Trabalhamos sempre sério para chegar ao 1º lugar. É isso que os adeptos e o que o clube nos exige", frisou."Sinto-me feliz. É o reconhecer do meu trabalho. Continuo a ter o mesmo entusiasmo quando entro no Olival. Estou feliz pelo que estou a fazer pelo meu clube e pelo que os meus colegas me têm ajudado."