Pepe e Sérgio Oliveira às ordens de Conceição nas vésperas do clássico com o Sporting

Pepe e Sérgio Oliveira já participaram no treino desta quinta-feira do FC Porto, após estarem ao serviço da seleção portuguesa, enquanto Zaidu, Loum e Tahremi estão a viajar para Portugal depois de representarem os respetivos países.

O técnico portista, Sérgio Conceição, já pode assim contar com o central e o médio portistas, duas 'pedras' basilares da equipa na preparação para o embate com o Sporting, da quarta jornada da Liga NOS, no estádio de Alvalade, no sábado, depois dos compromissos da seleção lusa para a Liga das Nações.

Os únicos jogadores indisponíveis são o guarda-redes argentino Agustín Marchesín, que fez apenas trabalho de ginásio e tratamento, tal como o central espanhol Iván Marcano e o guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye.

Os campeões nacionais voltam a treinar na sexta-feira, a partir das 10H30, no centro de treinos PortoGaia, a preparar o clássico de sábado, seguindo-se pelas 12H30 a conferência de imprensa em que o treinador portista, Sérgio Conceição, faz a antevisão do Sporting-FC Porto.