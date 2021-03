Pepe e Sérgio Oliveira "em dificuldade" para o jogo com o Sp. Braga

Continuam as dúvidas quanto à possibilidade de Sérgio Oliveira e Pepe defrontarem o Sp. Braga, quarta-feira, na segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.





"Hoje não treinaram com o grupo, estão em dificuldade. Não sabemos se poderão estar. São situações que com o passar das horas ficarão mais claras para nós", disse Sérgio Conceição na conferência de imprensa.Quanto a Marcano, o treinador do FC Porto disse: "Voltou agora à competição. É um elemento importante no grupo de trabalho. Poderá ir no estágio connosco porque é importante, mas o ritmo competitivo ainda é baixo. Nós jogamos jogos decisivos, não podemos ter algumas dúvidas quanto ao estado físico ou anímico de um jogador. Tem de estar toda a gente nas suas máximas capacidades."