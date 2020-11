Pepe eleito melhor defesa da Liga NOS nos meses de setembro e outubro

Pepe foi eleito o melhor defesa da Liga NOS nos meses de setembro e outubro. O central do FC Porto obteve 40,77% dos votos dos 18 treinadores principais, superando Ricardo Esgaio (13,85%), do Sp. Braga, e Nuno Mendes (10,77%), do Sporting, que completam o pódio.





Nos meses de setembro e outubro Pepe, que recentemente renovou contrato com o FC Porto até 2023, foi totalisa nos cinco jogos dos dragões na Liga NOS e apontou um golo.