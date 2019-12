Pepe elogia adeptos: «Com tanta estrada cortada e alagada estiveram cá ao frio e à chuva»

Satisfeito pelo apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal , Pepe assumiu que na segunda metade do duelo com o Santa Clara "não se conseguiu jogar" em face das complicadas condições do relvado do Dragão. Na sua análise à partida, o defesa central aproveitou a oportunidade para enaltecer a fidelidade dos adeptos, que mesmo em situação complicada não deixaram de marcar presença no Dragão."Infelizmente não se conseguiu jogar durante a segunda parte. A equipa lutou muito. Deu tudo. Uniu forças para conseguir esta vitória e estamos de parabéns.Foi um jogo complicado porque choveu imenso no Porto e em todo o país e daí uma palavra aos adeptos que marcaram presença no estádio. Com tanta estrada cortada e alagada eles estiveram cá ao frio e à chuva, pelo que esta vitória é para eles. Temos de lhes tirar o chapéu.Os votos para o novo ano são de saúde. Disponibilidade física e união para todos.O FC Porto é um clube histórico e a obrigação é jogar para vencer todas as competições. O trajeto será muito difícil, mas temos de continuar determinados e humildes durante o caminho, porque as contas só se fazem no final."