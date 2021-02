Pepe elogia Marcano e Mbemba: «São o presente e o futuro»

Ao longo das duas últimas temporadas, Pepe já fez dupla no eixo da defesa do FC Porto com vários jogadores, mas com real regularidade só com Marcano e Mbemba, sendo que o primeiro se lesionou com gravidade e o segundo acabou por aproveitar essa infelicidade para se afirmar.





Ora, em entrevista à UEFA, o capitão dos dragões deixou elogios rasgados a ambos, dizendo que "são o presente e o futuro" do clube."Com o Marcano tive o ano passado a oportunidade de jogar muitos jogos. Fizemos uma dupla excelente e fomos campeões. O Mbemba este ano está muito bem, o ano passado também esteve bem. São jogadores que são o presente e o futuro. Vêm outros atrás a apertar os nossos calcanhares, no caso o Diogo Leite, o próprio Queirós, que já não faz parte do grupo, mas que foram jogadores formados aqui no nosso clube e que espero que possam ter o mesmo êxito que eu tive e que o Marcano também teve", referiu.