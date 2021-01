Pepe elogia Rúben Dias: «Atualmente, não há melhor do que ele»

Rivalidades, rivalidades, amizades à parte. Pepe e Rúben Dias foram rivais dentro de campo, mas fora dele mantêm uma relação de grande respeito. De tal forma que o defesa do FC Porto não tem problemas em assumir que o ex-Benfica é o melhor central da atualidade.

"Atualmente, não há melhor do que ele. Já lhe disse isso. E ele está a demonstrá-lo", disse, em entrevista à Tribuna Expresso, prosseguindo com os elogios: "Tornou-se um central de topo. Apesar de pensarem que os jogadores se dão mal, que andam à porrada e tal, respeitamo-nos muito. Ele no Benfica e eu no FC Porto. No campo éramos rivais, mas fora nunca quisemos mal um ao outro."