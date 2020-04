Pepe elogia Sérgio Conceição: «Espero que fique muitos anos»

A relação de Pepe e Sérgio Conceição tem apenas um ano, mas é tempo mais do que suficiente para o central fazer uma radiografia do treinador, assegurando, numa entrevista na FC Porto TV, que é o homem certo para o lugar.





"O míster é um líder, com os meus 37 anos sinto isso. O que ele está a fazer no futebol portugues é extraordinário. É exigente claro, mas isso é bom para todos. É essencial para que cheguemos ao nosso objetivo que é sermos campeões. Pode ser meio ‘durão’ ou parecer antipático mas não é nada disso, é super acessível. Deixa sempre a porta do gabinete aberta para qualquer um ir lá falar… Essa ligação aos jogadores, essa comunicação é fantástica. É uma ligação fantástica, assim como com toda a equipa técnica", disse Pepe, deixando um desejo para o futuro: "Espero que ele continue muitos anos no clube e possa dar nos alegrias a todos nós porque é um treinador top."