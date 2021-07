Pepê em estreia às ordens de Sérgio Conceição

Pepê já trabalhou às ordens de Sérgio Conceição e foi a grande novidade do treino que os dragões efetuaram na manhã desta quarta-feira no Olival. Depois de ter sido contratado ao Grémio em fevereiro e de ter viajado para Portugal no final de junho, o extremo pôde finalmente conhecer os novos colegas e apresentar-se.





De recordar que a espera foi maior porque Pepê, por viajar do Brasil, foi obrigado a cumprir um isolamento de 14 dias até ficar livre para se juntar ao grupo portista. Durante este período, como Record informou esta quarta-feira, o jogador esteve sob acompanhamento permanente da equipa técnica portista e realizou um plano de treino fornecido pelo clube na unidade hoteleira onde os dragões costumam estagiar.