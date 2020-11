Pepe em tratamento antes da visita do FC Porto a Marselha

O FC Porto iniciou este domingo a preparação para a visita de quarta-feira ao Marselha, para a Liga dos Campeões, ainda privado de Pepe.

O defesa central está lesionado no pé esquerdo e hoje limitou-se a fazer tratamento no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, continuando incerta a sua aptidão.

Segundo o boletim clínico dos dragões, o médio sérvio Marko Grujic fez "treino condicionado e ginásio", o central espanhol Marcano "treino condicionado e ginásio" e o guarda-redes senegalês Mbaye "tratamento e ginásio".

O FC Porto, que no sábado se apurou para a quarta ronda da Taça de Portugal, depois de triunfo por 2-0 sobre o Fabril, volta ao trabalho na segunda-feira às 11:00.

Os campeões portugueses enfrentam o Marselha, treinado por André Villas-Boas, no segundo lugar do grupo C, com seis pontos, a três do líder Manchester City e com três de avanço para o Olympiacos de Pedro Martins, enquanto aos gauleses ainda não pontuaram.