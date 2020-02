Pepe em tratamento antes do FC Porto rumar à Alemanha para a Liga Europa

O defesa-central Pepe é o único futebolista no boletim clínico do FC Porto, que esta terça-feira realizou o último treino antes de partir para Leverkusen, Alemanha, onde, na quinta-feira, compete na Liga Europa.

O jogador, que fez tratamento, saiu aos 69 minutos do clássico com o Benfica, que os portistas venceram por 3-2, a 8 de fevereiro, com um edema do músculo solear, ainda não totalmente debelado.

Os dragões disputam a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, às 20h00 de quinta-feira, decidindo a eliminatória em 27 de fevereiro no Dragão.

O grupo voltou a trabalhar no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, sob a orientação do treinador Sérgio Conceição.

A comitiva azul e branca ruma à Alemanha na quarta-feira de manhã, com voo para Colónia: a equipa realiza à tarde o treino de adaptação ao BayArena (17h45), com os primeiros minutos abertos à comunicação social.

Antes, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão do desafio na habitual conferência de imprensa antes das provas da UEFA.