Pepe emocionado: «É um privilégio voltar a vestir esta camisola»

Pepe foi oficializado como reforço do FC Porto na manhã desta terça-feira e prestou as primeiras declarações como jogador dos dragões. À chegada, o defesa-central confessou estar muito emocionado por este regresso a casa."Estou muito feliz. É um privilégio voltar a vestir esta camisola e voltar a esta casa. O FC Porto é um clube muito especial, foi o clube que me lançou, que me projetou para o futebol mundial. Estou muito feliz por voltar, espero poder dar o meu melhor como sempre fiz por este clube e poder honrar esta camisola", começou por dizer, detalhando, de seguida, as razões para voltar."Foi do coração. Voltar à casa que me formou como jogador, como homem também, é muito especial. Estou muito grato ao FC Porto por tudo o que me deu. Também ao Marítimo, mas o FC Porto projetou-me para o futebol mundial e hoje sou reconhecido", sublinhou, antes de falar sobre o primeiro dia de trabalho."Fui muito bem recebido, como da primeira vez que cá cheguei. O FC Porto é uma família, esta cultura que há no FC Porto deixa-me muito feliz porque não mudou muito. O FC Porto continua a ser especial e por isso é um privilégio poder voltar a vestir esta camisola", apontou.Assumindo que vem para "competir e dar o melhor contributo possível", o defesa-central cometeu ainda uma inconfidência em relação ao número que vai utilizar. "Vou usar o 33. O número 3 é um número que me diz muito, mas como esse está bem entregue ao Militão, vou utilizar o 33", concluiu.