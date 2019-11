Pepe: «Era importante vencermos»

O defesa Pepe analisou o triunfo (1-0) do FC Porto na receção ao Aves em partida da 10.ª jornada da 1.ª Liga.

Depois do empate (1-1) a meio da semana na visita ao Marítimo, o central dos dragões admitiu que o FC Porto podia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais confortável, mas mostrou-se agradado com a reação da equipa e sublinhou a importância dos três pontos conquistados.





"Na primeira parte tivemos muitas ocasiões para ir para o intervalo a vencer por mais do que um golo, mas o mais importante foi o trabalho de equipa. Não é fácil jogar de três em três dias, o Aves descansou a semana toda... Era importante vencermos, a equipa reagiu bem e tivemos muita garra", enalteceu o internacional português em declarações à Sport TV.

O FC Porto somou este domingo o quinto jogo consecutivo na Liga sem consentir golos em casa, um desempenho defensivo que Pepe justifica com o trabalho de toda a equipa. "É mérito de todos, toda a equipa defende. Os avançados pressionaram muito bem e estou feliz pelo trabalho da equipa", afirmou.

Pepe cumpriu frente ao Aves o seu 150.º jogo no campeonato português, uma caminhada que começou ao serviço do Marítimo e vai na segunda passagem pelo FC Porto. Perante estes números, Pepe assume-se "feliz pela marca" e admite que "vestir essa camisola [do FC Porto] significa muito". "É importante seguir passo a passo, a liga vai ser difícil. Nem sempre conseguimos vencer por dois ou três, mas a vitória tem a mesma importância", concluiu o jogador dos dragões.