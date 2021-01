«Pepe está sempre no meio de discussões»: imprensa espanhola aborda confusão com Loum

O duelo entre Farense e FC Porto ficou marcado por uma inesperada confusão com Pepe e Loum no epicentro. Os dois jogadores pegaram-se após o apito final de Manuel Mota e tiveram de ser separados de imediato. Ora, este foi um episódio que teve eco na imprensa internacional, particularmente nas principais publicações desportivas de Espanha, que continuam atentas à carreira do internacional português após 10 épocas no Real Madrid.





O vídeo do desentendimento entre Pepe e Loum após o Farense-FC Porto

Começando pelos diários desportivos da Catalunha, o 'Sport' coloca este acontecimento no topo da página inicial do seu site oficial, do lado direito. Já o 'Mundo Deportivo' diz que Pepe "está sempre no meio de discussões". "O central português do FC Porto protagonizou, ontem, um novo capítulo na sua dilatada trajetória de polémicas. Desta vez foi com o próprio colega de equipa Loum", pode ler-se ainda na notícia publicada no site do jornal.Mas não foi apenas a imprensa da Catalunha a avaliar este episódio. O diário 'As', de Madrid, também comentou o episódio: "Pepe volta aos velhos hábitos e tem um dos piores da carreira". "Já tínhamos visto vários conflitos de Pepe, mas desta vez foi um colega de equipa quem pagou pela sua raiva", refere o texto. Já a 'Marca' foi aparentemente mais branda: "A troca de mimos de Pepe com um colega: a sua cara diz tudo!"