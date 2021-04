Pepe evolui para trabalho condicionado em sessão com Zaidu ausente

Sérgio Conceição teve boas notícias no treino realizado pelo FC Porto na tarde desta quinta-feira. A sessão contou já com o regresso de quase todos os jogadores que nos últimos dias têm estado ao serviço das respetivas seleções. Aliás, Zaidu é o único que ainda não se juntou ao grupo por estar em trânsito desde a Nigéria. É esperado na manhã desta sexta-feira para o derradeiro treino antes do duelo com o Santa Clara.





De resto, há duas novidades positivas no boletim clínico, com Pepe a evoluir de tratamento para treino condicionado e com Marcano a ser dado como apto, integrando a sessão sem qualquer limitação.Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira (11 horas) no Olival, seguindo a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 12.30.