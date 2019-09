Pepe evolui para treino condicionado

A evolução clínica de Pepe foi a principal novidade do treino que o FC Porto realizou na manhã desta terça-feira. O defesa-central, ainda a derimir uma lesão no joelho contraída frente ao V. Guimarães, abandonou o regime exclusivo de tratamento e passou a fazer treino condicionado, ficando mais próximo de voltar ao pleno.A cinco dias do embate com o Portimonense, em Portimão, o experiente internacional português deu um passo em frente no sentido de poder ser opção para esse duelo, pese embora essa eventual disponibilidade apenas possa vir a tomar contornos mais claros com o decorrer da semana de trabalho.Sérgio Oliveira, por sua vez, realizou novamente tratamento e ginásio, ao passo que Marega voltou a fazer apenas treino condicionado.Danilo, Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, Tomás Esteves, Fábio Silva, Marchesín, Nakajima, Tecatito Corona, Luis Díaz e Mateus Uribe estão ao serviço das respetivas seleções. Os guarda-redes Tiago Estêvão, dos sub-19, e Ricardo Silva, do FC Porto B, assim como o médio Mor Ndiaye, também da equipa B, integraram os trabalhos da equipa principal.