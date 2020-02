Pepe evolui para treino condicionado e ginásio

O FC Porto regressou aos treinos na tarde desta sexta-feira, um dia depois do encontro europeu diante do Bayer Leverkusen. E há uma novidade a registar, com o defesa-central Pepe a dar um passo em frente no processo de recuperação de uma mialgia na perna esquerda.





Ora, o internacional português deixou de fazer apenas tratamento e, agora, já fez treino condicionado e trabalho de ginário. Pepe está fora das opções de Sérgio Conceição desde o clássico frente ao Benfica, no passado dia 8 do corrente mês.Os azuis e brancos voltam aos trabalhos no final da tarde deste sábado (18h15), sendo que a receção ao Portimonense está agendada para este domingo, às 20h30.