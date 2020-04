Pepe explica o regresso ao FC Porto: «Este é um clube que eu amo»

Há um ditado que diz que o "bom filho a casa torna" e essa é uma máxima que assenta que nem uma luva em Pepe. Isto porque, recorde-se, o defesa-central regressou ao Dragão a meio da temporada passada, cerca de 11 anos e meio depois de uma primeira passagem muito feliz pela casa do FC Porto.





Uma decisão que se deveu e muito ao coração, tal como o próprio jogador fez questão de explicar em declarações à FC Porto TV."É um clube que me identifico muito. A minha primeira passagem acabou por ser curta e gostei de voltar. É um clube que eu amo, gosto das pessoas, dos adeptos. Também me moldaram um pouco a minha personalidade, identifico-me com a cidade e a região", apontou.Ainda assim, pelo meio houve um jogo que marcou e muito Pepe. Um que opôs o Besiktas, clube que representava na altura, ao FC Porto do seu coração, num duelo da Liga dos Campeões. Por todas as razões, o defesa-central não escondeu que essa foi uma partida difícil."No começo estava no marítimo e estava em busca do meu sonho, mas quando voltei pelo Besiktas foi muito difícil para mim. Este clube deu-me quase tudo, abriu-me as portas da grande Europa. Defrontar na champions a equipa foi muito difícil para mim, mas é o meu papel como profissional, respeitar o clube que representava", sublinhou, comentando ainda o duelo que travou com Marega à altura."Procuro estudar bem os adversários, tanto coletivamente como os avançados. Sabia que o Marega era muito forte, muito rápido. O FC Porto naquela altura tinha muita profundidade e eu tentei tirar essa profundidade ao Marega. Num lance que tenho à esquerda, chocámos ombro com ombro e ele cai. Meto a bola na frente… Quando eu volto para o FC Porto o Marega veio falar comigo e disse-me para não o fazer aqui…", atirou.