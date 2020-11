Pepe falha receção ao Manchester City

Pepe vai falhar a receção do FC Porto ao Manchester City, jogo da 5.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões, a informação foi confirmada por Sérgio Conceição durante a antevisão ao encontro desta terça-feira [20h00].

"Pepe não vai a jogo está lesionado", revelou o treinador dos dragões, sem querer abrir mão do sistema defensivo que irá montar para o embate com os citizens. "Três, cinco ou seis defesas... depende. Posso jogar com dois centrais e ter seis defesas. Depende daquilo que eu pretender para o jogo", atirou.