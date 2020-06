Pepe: «Famalicão teve duas ocasiões e fez dois golos. Nós tivemos 16»

Pepe considera que o FC Porto desperdiçou muitas ocasiões e que isso acabou por ditar a derrota em Famalicão (2-1). Na análise ao encontro, o central, admite que "não era o recomeço desejado".





"É Difícil. Tivemos tantas ocasiões para poder matar o jogo na primeira parte, mas o futebol também é isto. Quem não marca, sofre. Sofremos dois golos que não estávamos à espera. Há que levantar a cabeça, correr atrás e nunca desistir . Já o provámos esta época. Não é o recomeço desejado, mas vamos acreditar naquilo que nos levou a estar na frente do campeonato, até porque ainda faltam muitos jogos", disse o internacional português à Sport TV.

"Criámos muitas ocasiões e o Famalicão não saiu do seu meio-campo no primeiro tempo. A segunda parte arrancou com uma falha nossa, infelizmente do Marchesín, mas foi da equipa toda. Conseguimos empatar, mas a equipa ficou muito ansiosa em chegar ao 2-1 e acabámos por sofrer o segundo golo. O jogo resumido foi isto. O Famalicão teve duas ocasiões e fez dois golos. Nós tivemos 16. O futebol tem destas coisas. Somos capazes e temos de acreditar. Não é o resultado que queríamos para continuar a segurar a liderança, mas há que ter calma, os pés no chão e continuar a trabalhar com humildade para que no futuro possamos fazer os golos que falhámos", acrescentou Pepe.