Pepe: «Faz-nos falta a essência do futebol, o estar em grupo, a exigência do míster...»

O surto de coronavírus parou todo o país e, claro está, o futebol não foi exceção. As competições foram suspensas e os treinos seguiram o mesmo caminho, uma situação que Pepe lamenta, acima de tudo por ter saudades de tudo aquilo que envolve o dia-a-dia do futebol.





Apesar de sublinhar que o importante, nesta fase, é combater o inimigo público, o defesa-central do FC Porto assume que os treinos, o contacto com os colegas e a exigência de Sérgio Conceição lhe fazem falta."Nesta altura, temos tudo, temos o que é proposto pelo clube. Só que nos falta a essência do futebol, falta o contacto com a bola, falta estarmos em grupo, falta a palestra do nosso treinador e a exigência dele. Faz-me falta o que é essa essência do futebol", começou por dizer o experiência defensor, em declarações a uma rubrica lançada pelo FC Porto, intitulada "Na Rede".Admitindo que este é um novo momento na vida de todos, que mudou muito do que é a rotina também dos jogadores de futebol, Pepe partilhou também um pouco do que tem sido a experiência nestas últimas semanas."Estamos a seguir um plano que o clube tem passado. Diariamente estamos em contacto com os treinadores. Eu e os meus companheiros. Obviamente que não é o mesmo trabalhar em casa e trabalhar no Olival, onde as condições são diferentes, mas dentro do que estamos a viver, é possível. Não perdendo o foco que temos que ter nesse momento, até porque somos jogadores profissionais. Não podemos parar completamente. E acima de tudo temos de ter responsabilidade social. É extremamente importante passar a mensagem às pessoas de que o melhor neste momento é estar em casa. Eu estou em casa, com a minha família, para podermos juntos superar esta situação", apontou.