Pepê faz última despedida do Grémio

Pepê protagonizou um vídeo de despedida do Grémio, publicado nas redes sociais do jogador, no qual fez um balanço dos anos passados no clube de Porto Alegre, agora que a sua mudança para a Europa e, no caso, para o FC Porto, está já muito perto no horizonte.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pepe^ (@pepe)

O extremo brasileiro, de 24 anos, chegará aos dragões sentimento de "realização", por ter conseguido "realizar o sonho de ser profissional de futebol e por realizar o sonho de dar uma vida melhor" à sua família.