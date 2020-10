Pepe: «Ficaria muito feliz se amanhã não sofresse golos»

Pepe aborda a partida de amanhã com o Man. City (20 horas) com ambição. O experiente defesa-central referiu que a equipa vai encarar este jogo com humildade e destacou dois pontos fundamentais.





"Vamos ter a oportunidade de defrontar uma equipa do Guardiola, estamos com essa humildade como grupo e equipa de poder trabalhar muito. Sabemos que vamos ter de trabalhar muito como equipa para poder conseguir o que queremos que é ganhar. Mas o mais importante é a equipa estar concentrada, ter concentração competitiva e no momento do jogo o equilíbrio emocional. Dois pontos importantes para este tipo de jogo", começou por dizer, na antevisão ao encontro.Pepe abordou ainda a ausência de público. "Acho que não há vantagem, o futebol perde muito quando não há público, aqui ou em qualquer lado do Mundo. Um espetáculo para ser completo tem de ter público. Estamos num momento muito delicado e temos de nos adaptar, o mais importante é que os 11 jogadores que entrarem vão entrar e dar o melhor para podermos ganhar, que é o que esperamos", afirmou.Se Pepe marcar em Manchester, será o mais velho jogador portista a faturar na Champions, superando Jorge Costa. "Significa estar todos os dias com a possibilidade de treinar e representar o clube que gosto bastante. Marcar não é importante, eu procuro é tentar fazer o meu trabalho que é defender. Ficaria muito feliz se pudesse sair amanhã sem sofrer golos", afirmou.