Pepe: «Fizemos um grandíssimo jogo»

Titular diante da Juventus, Pepe destacou a qualidade do FC Porto no triunfo por 2-1 frente à formação italiana, lamentando apenas o golo sofrido, que no seu entender é algo "complicado", já que dá à Vecchia Signora a hipótese de se apurar em caso de triunfo por 1-0 em Turim.





"Neste tipo de jogos é complicado sofrer golos em casa, mas fizemos um grandíssimo jogo. Conseguimos colocar neste jogo o que faltou contra o Boavista. Estamos de parabéns pela concentração, consistência pelo jogo e respeito pelo adversário. Agora está tudo em aberto. Trabalhámos em equipa, como exige neste grupo", começou por dizer, à ELEVEN."Estudamos bem o adversário. Tivemos quatro dias para preparar este jogo. Deu para trabalhar com os companheiros, a equipa assumiu bem o que o treinador pediu e colocámos em prática a pressão alta. Era um jogo importante para nós e correspondemos", frisou.Por fim, Pepe assume que foi especial Cristiano Ronaldo. "Tenho um carinho imenso por ele e o Ronaldo sabe disso. Mas o mais importante foi a primeira vitória do FC Porto sobre a Juventus.".