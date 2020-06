Pepe: «Foi duro, mas atingimos o objetivo»

Pepe mostrou-se satisfeito pela vitória alcançada pelo FC Porto diante do Marítimo, assumindo que a conquista dos 3 pontos foi fruto de uma dura batalha.





"Foi uma vitória importante, isso é inegável. Foi duro, mas atingimos o objetivo. Sabe bem estar no 1.º lugar, mas temos de ter os pés bem assentes no chão para dar continuidade a esta forma", começou por dizer, ao Porto Canal.Por outro lado, Pepe abordou ainda o facto de ester ter sido o primeiro jogo sem público no Dragão. "É muito diferente, ouvimos tudo o que toda a gente diz. Temos de nos adaptar."