Pepe: «Foi um jogo bem conseguido da nossa parte»

Titular na defensiva do FC Porto na vitória sobre o Young Boys, o luso brasileiro Pepe destacou a qualidade da atuação dos dragões, ainda que tenha também reservado elogios ao conjunto helvético.





"Estivemos bem, entrámos bem, com a lição bem estudada. É uma equipa com muita qualidade, jogadores muito rápidos na frente, fortes e altos. O nosso ataque esteve bem na pressão. Parabéns aos nossos atacantes, que fizeram os golos e fizeram com que este resultado pudesse acontecer. Tivemos de juntar as linhas, sabíamos que eles são muito fortes na profundidade. Foi um jogo bem conseguido da nossa parte", disse o internacional português, em declarações à SportTV."Jogámos em casa e em todos os jogos em casa temos de ter a obrigação de ganhar, principalmente numa competição europeia. Há que dar essa continuidade e corresponder ao que o mister nos pede.", concluiu.