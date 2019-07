Pepe: «Foi um jogo rasgadinho»

Pepe destacou a vitória deste domingo frente ao Getafe que resultou na conquista da Copa Ibérica, salientando que a partida não foi fácil e falando ainda dos jovens dragões que agora dão os primeiros passos na equipa principal do FC Porto."O mais importante é a mensagem que estes jogadores estão a passar. Enfrentar o Getafe não é fácil, é uma equipa muito competitiva, completamente diferente do Betis. A nível de competitividade é uma equipa muito complicada. Mas fomos superiores nas duas partes, é certo que marcámos de bola parada, mas durante a primeira parte tivemos muitas oportunidades e o resultado podia ser outro ao intervalo. Temos de realçar o trabalho da equipa, nunca baixou os braços. Foi um bom teste, são jogos assim que vamos ter no nosso campeonato. Rasgadinho, como se costuma dizer em Portugal. As equipas portuguesas também são muito competitivas e este jogo foi um espelho do que vamos encontrar na Liga. Temos de estar preparados, vamos competir em todos os jogos. É isso que este clube nos pede e é isso que vamos fazer.""Mais importante é eles saberem o papel que têm na equipa. Todos são importantes, mesmo os que não entraram. Todos queremos ganhar, começando no treinador, passando pelos adeptos até ao último funcionário do Olival. O papel dos mais experientes é protegê-los e eles têm de continuar nesta linha, com este espírito de equipa.""Que não perca o foco, que seja humilde e trabalhador como vem sendo. E que passe essa irreverência para o campo, que continue a ser esse miúdo alegre que ele é."