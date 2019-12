Pepe: «Fui campeão europeu com a seleção e tive três empates»

Pepe acredita que o FC Porto vai seguir em frente na Liga Europa e recorda que Portugal foi campeão europeu em 2016 com três empates na fase de grupos."Já estivemos no primeiro lugar e no último. Amanhã dependemos apenas de nós. Trabalhamos diariamente para podermos fazer o nosso melhor. Fui campeão europeu com a seleção e tive três empates. Amanhã depende do que colocarmos dentro de campo, daquilo que é vestir esta camisola e do que esta camisola nos pode dar. Temos de correr muito e estar nos duelos, caso contrário será complicado. Estamos preparados", afirmou o central portista na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, no Dragão, às 20 horas."O mais importante é sermos nós próprios. Amanhã vai ser um jogo com um contexto completamente diferente do da Holanda. É um jogo importante para jogadores, clube e adeptos. Temos de ter a consciência do que é esse jogo para nós", sublinhou.