Pepê gerido com pinças pelo Grémio

Desde que assinou pelo FC Porto, Pepê fez apenas três dos 15 jogos do Grémio.





Esta gestão tem espantado os adeptos do emblema brasileiro, que, contudo, tem até dois motivos para não dar muitos minutos ao futuro reforço dos dragões.O primeiro prende-se com a tentativa de minimizar a ocorrência de lesões; o segundo tem a ver com a preparação do clube para o futuro, optando por utilizar quem tenha contrato para lá do verão.