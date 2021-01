Pepe gostou das desculpas de Loum nas redes sociais

Já de cabeça fria e ciente da alhada em que se meteu, Loum recorreu às redes sociais ainda na noite de segunda-feira para se retratar perante os adeptos do FC Porto, aproveitando o pedido de desculpas público para caracterizar Pepe como “um irmão mais velho”. O ‘mea culpa’ foi inicialmente colocada no Twitter, sendo posteriormente publicado no Instagram, acompanhado em ambas as redes por uma fotografia em que ambos os jogadores surgiam em ambiente de alegria.

Apesar de não ter reagido através de palavras, até porque Loum desativou os comentários no seu Instagram, Pepe aprovou o pedido de desculpas do colega através da colocação de um ‘like’ na publicação. Um gesto, de resto, que foi extensível a praticamente todo o grupo de trabalho portista, como que perdoando em conjunto o sucedido momentos antes no relvado do São Luís.

As desculpas de Loum também parecem ter sido aceites pelos adeptos dos dragões, isto depois de, numa primeira instância, terem ido em massa para a última publicação do senegalês criticarem a sua atitude.