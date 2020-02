Pepe integrado dá sinais de recuperação

Pepe está cada vez mais perto de voltar à competição. O defesa-central do FC Porto, que tem vindo a trabalhar de forma condicionada, esteve integrado no grupo e fez exercícios com bola junto dos restantes companheiros, isto nos 15 minutos em que o treino dos dragões esteve aberto à comunicação social.





Pepe celebra, esta quarta-feira, 37 anos e teve direito à habitual praxe antes do arranque do treino, recebendo os tradicionais 'calduços' por parte dos colegas azuis e brancos.O médio Vítor Ferreira continua à margem do grupo, devido a lesão muscular. O treino, que estava agendado para as 12 horas, começou com um atraso superior a meia hora.Ao final da tarde haverá conferência de imprensa de antevisão ao duelo desta quinta-feira entre o FC Porto e o Bayer Leverkusen, a contar para a segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa.fh