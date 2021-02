Pepê já assinou até 2026

Pepê vai mesmo ser jogador do FC Porto a partir da próxima temporada. O extremo, de 23 anos, já efetuou exames médicos no Brasil, tendo de seguida assinado contrato com os azuis e brancos por cinco temporadas, até 2026. A oficialização pública do negócio deverá acontecer em breve.

Por continuar ao serviço do Grémio até ao próximo dia 7 de março, 2ª mão da final da Copa do Brasil, o contrato de Pepê contempla uma apólice de seguro que cobrirá eventuais lesões que coloquem em causa os 15 milhões de euros que a SAD portista vai investir na sua contratação.