Pepe já foi inscrito e é opção para o clássico com o Sporting

O brasileiro Otávio e o camaronês Aboubakar continuam como as únicas baixas do FC Porto para o clássico de sábado em Alvalade frente ao Sporting, da 17.ª jornada da Liga NOS, no qual Pepe poderá estrear-se.O internacional português já está "formalmente inscrito na Liga como jogador do FC Porto" e pode assim debutar com a camisola do dragão, que envergou pela última vez em 2007, antes de ser transferido para o Real Madrid.Sérgio Conceição, que recebeu o prémio de melhor treinador do mês de dezembro ao início da tarde, promoveu um treino à porta fechada e, no boletim clínico, surgem Otávio e Aboubakar, ambos submetidos a ginásio e a treino condicionado.O grupo volta a trabalhar na sexta-feira, às 10 horas, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, novamente à porta fechada, sendo que, às 12 horas, Sérgio Conceição faz a antevisão do encontro, em conferência de imprensa.Sporting e FC Porto, respetivamente quarto e primeiro classificados do campeonato, com 34 e 42 pontos, respetivamente, defrontam-se sábado às 15:30.