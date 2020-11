Pepe já recebeu galardão de defesa do mês

Pepe já recebeu o prémio de melhor defesa da Liga NOS, referente aos meses de setembro e outubro. O experiente central do FC Porto foi ontem galardoado no Olival, onde os dragões realizaram mais um treino de preparação para o jogo frente ao Fabril.

De recordar que Pepe foi eleito com 40,77 por cento dos votos dos treinadores do campeonato, batendo a concorrência de Ricardo Esgaio, do Sp. Braga, e de Nuno Mendes, do Sporting, que acabaram em segundo e terceiro lugares, respetivamente.

No período em questão, o defesa-central dos azuis e brancos realizou cinco encontros na Liga, tendo marcado um golo e vencido o prémio de melhor em campo no embate contra o Sporting. Nessa fase, para o campeonato, os dragões venceram três partidas, empataram uma e perderam outra, tendo consentido um total de seis golos.