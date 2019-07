Pepe já sem proteção fez apenas ginásio

Uma das surpresas, por assim dizer, no arranque dos trabalhos do FC Porto foi a forma como Pepe deu entrada no Centro de Treinos do Olival. O internacional português, de 36 anos, chegou a conduzir o seu próprio veículo e sem qualquer proteção no braço direito. Ainda assim, o jogador limitou-se a trabalho de ginásio no dia inaugural, de acordo com a informação veiculada pelo site do FC Porto.

Este cenário surge depois de Pepe ter contraído um problema físico, na fase final da Liga das Nações. É que o jogador saiu lesionado da meia-final com a Suíça, tendo sido, posteriormente, detetada uma fratura na omoplata direita. O problema chegou a fazer soar o alarme entre os portistas, tendo em conta as recentes saídas de Felipe e Éder Militão, que desfalcaram o eixo defensivo, e também à presença do FC Porto na terceira pré-eliminatória da Champions.

Este panorama pode indiciar que Pepe estará mais perto de recuperar dessa lesão contraída frente à Suíça. E isso será, naturalmente, uma excelente notícia para Sérgio Conceição, tendo em conta a experiência do jogador e as opções que tem à sua disposição.



Opções limitadas e Champions à vista



Sérgio Conceição começou a pré-época com três opções para o eixo defensivo. Pepe é o mais veterano e a ele juntam-se Diogo Leite e Diogo Queirós. Hoje, por outro lado, será conhecido o destino da RD Congo na CAN, onde se encontra Mbemba. A Nigéria de Chidozie continua em prova. Já Osorio está de férias, depois da eliminação da Venezuela na Copa América. Para o eixo defensivo ainda não chegou qualquer reforço e, recorde-se, a 3.ª pré-eliminatória da Champions disputa-se a partir de 6 de agosto.