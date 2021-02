Pepe lembra histórias com Jorge Costa: «Trazia-me o pão todos os dias...»

Jorge Costa é um símbolo do FC Porto e muitas histórias contadas por antigas glórias dos dragões envolvem muitas vezes o ex-capitão dos dragões. Neste sentido, Pepe, atual dono da braçadeira portista, foi convidado pela UEFA a lembrar o agora treinador do Farense na sua altura de jogador, partilhando dois episódios curiosos.





"O Jorge, para ver a dimensão do ser humano que é, apesar de não falarmos há algum tempo, eu vivia próximo da casa dele, em Lavra, e ele tinha uma padaria. Fazia questão de quase todos os dias me levar o pão e dava-me o pão porque não queria que eu saísse muito, que eu ficasse concentrado. Era uma forma de ele me poder mimar e de, certa forma, me proteger e ajudar à minha integração na cidade e no clube. Outra história era no nosso balneário. Tinha uma foto na casa de banho porque ninguém podia usar aquela casa-de-banho. Ninguém podia lá entrar, estava lá a foto dele e todos respeitávamos", atirou, entre risos.