Pepe mantém a estrelinha

Das quatro vezes que visitou o Estádio da Luz ao serviço do FC Porto, Pepe passou a contar com três momentos para recordar, dois deles com vitórias e um em que empatou mas marcou o golo dos dragões que abriu caminho para a conquista do título na época 2006/07.





Para além do triunfo de ontem, o internacional português tinha vencido logo na estreia, em 2004/05... mas acabou expulso.