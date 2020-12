Pepe na antevisão da Supertaça frente ao Benfica: «Desejosos que chegue o jogo»

FC Porto e Benfica disputam esta quarta-feira a Supertaça, um jogo em que Sérgio Conceição já poderá contar com Pepe. O central do FC Porto esteve na conferência de antevisão do jogo, afirmando estar bem e que "ganhar" é sempre o objetivo dos dragões.





"Sinto-me bem. A equipa está bem, queremos que o jogo comece para fazermos o que gostamos. Sempre que vestimos a camisola do FC Porto o objetivo é ganhar, respeitando o adversário. Trata-se de uma final e estamos com muita vontade de jogar. É este o nosso desejo, o nosso sentimento", garantiu."Sinto-me bem, agora é esperar pela decisão do treinador", afirmou, sublinhando:"a forma como trabalhamos aqui, um jogador tem de estar bem fisicamente para ir para dentro de campo, é essa a exigência do treinador. O míster já disse que é nos treinos que se ganha a oportunidade de jogar. Caso possa estar amanhã no jogo, tenho de estar em plenas condições.""Quando se trabalha com seriedade e com objetivos, não é o facto de podermos ganhar um jogo ao rival na Supertaça, que é um título da época passada, que possa dar-nos o click. Quando vestimos a camisola o querer ganhar tem de estar sempre presente. Claro que é muito mais fácil trabalhar em cima de vitórias. Amanhã vai ser um jogo para podermos desfrutar. É um prémio do trabalho que fizemos na época passada. Estamos no bom caminho, focados, a trabalhar para fazer bem as coisas.""Ganhámos duas competições no ano passado, que foram bastante importantes. Deu-nos a possibilidade de estar na Champions. Havia jogadores que nunca tinham vencido o campeonato e Taça. É sempre bom ganhar, mas também temos de saber gerir quando as vitórias não aparecem. A equipa está focada, mentalizada, quer ganhar sempre e isso cria níveis de competitividade entre os jogadores bastante importantes."