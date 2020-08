Pepe: «Não era justo sair daqui com derrota»

Pepe não tem dúvidas de que o FC Porto é um vencedor justo da Taça de Portugal. Em declarações prestadas no final do encontro, o defesa-central dos dragões realçou o trabalho desempenhado por toda a equipa - mesmo durante a pausa das competições devido à pandemia de Covid-19 - e dedicou a conquista do troféu aos adeptos e todo o 'staff' do clube.





"Foi difícil, desde ontem que era já habitual os nossos adeptos irem dar esse apoio ao Estádio do Dragão, não foi possível e sentimos também essa raiva de não poder sentir o apoio dos nossos adeptos. Em relação ao jogo, entrámos bem, por isso mesmo, pelo querer que tínhamos, a raiva que tínhamos dentro, para darmos a vitória aos nossos adeptos, um grupo que trabalhou como trabalhámos, não era justo sair daqui com derrota, a equipa teve uma personalidade muito grande depois da expulsão do Luis, a equipa soube sofrer junto, acreditou que era possível ganhar e demonstrámos que com trabalho e humildade as coisas conseguem. E quem trabalha com seriedade como trabalhámos. Não quer dizer que o adversário não trabalhe com seriedade", começou por dizer o defesa-central internacional português."Estamos todos de parabéns, é uma dobradinha que os nossos adeptos pediram e conseguimos dar. É injusto para um grupo que trabalha tanto, fomos à final da Taça da Liga, final da Taça do ano passado, no ano passado podíamos ser campeões.""Voltamos a fazer ano fantástico, fomos outra vez à final da Taça da Liga, ganhámos a Taça de Portugal, fomos campeões. Dou os parabéns aos meus companheiros, ao nosso staff. A todo o clube. As pessoas só veem os jogadores, mas temos as pessoas que nos fazem o pequeno-almoço, as senhoras da limpeza, os roupeiros que nos levaram o equipamento a casa. Este título também é para eles.""Foi a muitas finais, ganhou dois campeonatos.""Vamos trabalhar, sonho com isso [risos]", finalizou.