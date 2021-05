Pepê no adeus ao Grémio

Pepê despediu-se de forma definitiva do Grémio. Depois do adeus emotivo após a conquista do campeonato gaúcho, o extremo passou ontem pela última vez pelo centro de treinos do clube brasileiro para tratar do físico, arrumar o cacifo e dar um abraço aos ex-companheiros.





A partir de agora, Pepê concentra-se no FC Porto, começando já a fazer as malas para viajar rumo à Cidade Invicta.