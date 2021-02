Pepe: «Num clube como o FC Porto temos de dar um pouco mais do que fizemos hoje»

Pepe não tem dúvidas de que o empate (2-2) entre FC Porto e Boavista, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS, aconteceu por culpa dos jogadores e de como a equipa não cumpriu aquilo que Sérgio Conceição tinha pedido para o encontro.





"Os jogadores são os principais culpados. Não podemos fazer uma 1ª parte tão má como a que fizemos, o míster alertou-nos para as transições do Boavista. Não cumprimos nesse aspeto na 1ª parte, pagámos caro e acabamos por perder pontos em casa. Num clube como o FC Porto temos de dar mais do que fizemos hoje. Na 2ª parte fomos superiores, trabalhámos, conseguimos o empate e podíamos ter feito o 3-2. Temos de lutar, pôr a mão na consciência, ver o que fizemos mal na 1ª parte e não cometer estes erros", começou por dizer o defesa-central portista, em declarações à Sport TV.

"Quando representamos o FC Porto não podemos ter desculpas. Na 1ª parte não fomos consistentes e não fizemos o que esta camisola nos exige. Não fizemos nada como equipa na 1ª parte, quisemos por o individual acima do coletivo."



Justificação para o momento

"É difícil dar uma jusitificação. Sabíamos da importância deste jogo: antes da Champions, contra uma equipa a precisar de pontos e um dérbi. Na 1ª parte não tivemos a intensidade do Boavista e não fizemos o que o míster pediu. Não reagimos à perda e pagámos caro. Sabemos o que falhou, vamos falar dentro do balneário para que estes erros, que podem ditar um campeonato, não se repitam."



Luta pelo título

"Ainda há muito campeonato. Faltam muitos jogos e temos de receber os nossos rivais quase todos em casa e vamos lutar até ao fim."