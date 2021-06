Pepê: «O Alex Telles disse-me para eu vir logo»

"O Alex Telles mandava-me mensagens desde que começaram as negociações. Dizia-me para eu vir logo, que ia gostar muito do FC Porto. O próprio Deco falou com o meu agente e disse-lhe que o FC Porto era um clube muito bom e que eu devia aproveitar ao máximo. O Alex Telles ajudou-me bastante, incentivou-me muito para vir para cá e felizmente cheguei para poder contribuir", afirmou Pepê, ao Porto Canal, nas primeiras declarações após a chegada à Invicta, esta quarta-feira.





O atual defesa-esquerdo do Manchester United e o agora empresário, ambos ex-jogadores do FC Porto, deram impulso a Pepê para assinar pelos dragões, mas os adeptos portistas também ajudaram."Foi algo muito bom. Desde o início das negociações que comecei a receber bastantes mensagens. O carinho dos adeptos do FC Porto, que queriam que eu viesse logo para cá, mexeu bastante comigo e fiquei ansioso por poder chegar rapidamente", acrescentou o extremo, oriundo do Grémio.Pepê já assinou pelo FC Porto em fevereiro, mas só será integrado no plantel de Sérgio Conceição nesta pré-época. Para muitos, ainda é um ilustre desconhecido e, por isso, fez questão de se apresentar."Sou um jogador bastante agudo, com velocidade, que gosta de marcar golos. Espero poder dar o meu melhor dentro do campo. Podem esperar muita garra e dedicação. Vou procurar dar o meu melhor dentro do campo para poder representar-vos muito bem", rematou Pepê, direto ao coração dos dragões.