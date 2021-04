Pepe: «O Chelsea tem uma equipa avaliada em 700 milhões mas isso não joga»

Pepe garante um FC Porto pronto "a honrar a camisola, a respeitar o Chelsea" e a "tentar marcar presença na fase seguinte" da Liga dos Campeões. Esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o central dos dragões avaliou o adversário.





"Têm uma equipa avaliada em 700 milhões mas isso não joga. Têm grandes jogadores. O jogo em si é que vai ditar. Temos que estar preparados. Espero que possamos ser a equipa que habituou os adeptos e o nosso treinador", afirmou."Todos temos que ter noção de que o jogo da Juventus já passou. Já faz parte da história. O mais importante é este jogo com o Chelsea. Temos de ter paixão, concentração e humildade. Somos um grupo forte e vamos ser uma equipa muito difícil. [Eliminar Juventus] Dá-nos mais responsabilidade. Com um a menos jogámos 60 minutos... Fomos uma equipa muito compacta. Tínhamos em mente aquilo que o treinador pediu. O jogo com o Chelsea vai ser outra história. Vamos estar preparados.""Respeitamos sempre o nosso adversário. Vai ser uma equipa difícil, mas vamos dar o nosso melhor""Sinceramente, acho que não [influencia]. São competições diferentes. Quando se joga a Champions a motivação é maior. Mas temos de estar focados em nós. Estamos entre as oito melhores equipas e vamos dar o nosso melhor para seguirmos em frente."