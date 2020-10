Pepe: «O City tem jogadores muito bons, não precisava desta ajuda...»

Pepe criticou a arbitragem após a derrota do FC Porto em casa do Manchester City (3-1), na estreia nesta Liga dos Campeões.





O polémico penálti marcado contra o FC Porto em Manchester



"Não gostamos de perder. Preparámos bem este jogo e entrámos com vontade de dar tudo e com uma personalidade tremenda, mas infelizmente o jogo foi condicionado por más decisões. Perder desta maneira custa, porque com a tecnologia que todos temos, a UEFA e o VAR não chamarem a atenção do árbitro é inadmissível nos dias que correm", começou por dizer à Eleven Sports."Ele errou, o VAR também errou e agora vamos descansar bem para regressar às vitórias já no campeonato. Estou a referir-me a vários lances. O penálti, a falta do Cancelo, que seria o segundo amarelo, o também segundo amarelo ao Rodri e até o lance com o Fábio que resultou no 2.º golo do City. Pode até ser falta, mas é preciso ver com rigor. Acho que o árbitro não foi feliz e por isso considero que o resultado foi completamente injusto. O City tem jogadores muito bons e não precisava desta ajuda", concluiu o central.