Pepe: «Parece que agora a Liga Europa já começa a ter valor...»

Pepe fez esta quarta-feira o lançamento do embate do FC Porto com o Feyenoord, de amanhã, na 6.ª jornada da Liga Europa, deixando uma farpa implícita ao Benfica."Queremos sempre ganhar. Estamos a lutar em todas as competições. Quando saímos da Champions, a Liga Europa era uma competição sem valor para algumas pessoas, mas agora já começa a ter valor... Temos uma equipa difícil pela frente, mas queremos ganhar e é isso que vou tentar fazer com os meus companheiros", disse, em declarações à SIC Notícias, antes da conferência de antevisão.Já à Sport TV, o central sublinhou: "Estamos aqui, estamos vivos e vamos encarar este jogo com a seriedade que o clube e adeptos nos exigem", referindo que a equipa está pronta para "trabalhar e suar a camisola" de forma a "honrar o nome do clube" na Europa.