Pepê 'parte a louça' e agente deixa indireta ao seu treinador

Depois de dois jogos afastado das opções de Renato Gaúcho, Pepê, alvo do FC Porto para a próxima temporada, regressou à titularidade no Grémio em grande forma. O extremo, de 23 anos, foi a grande figura do empate (3-3) com o Santos, para o Brasileirão.





Pepê sofreu o penálti que deu o primeiro golo à sua equipa, assistiu para o segundo tento e foi o próprio a marcar o terceiro. Depois das críticas de que foi alvo nas últimas semanas devido ao seu sub-rendimento, o brasileiro, que deve ser oficializado como reforço do FC Porto muito em breve, deu a resposta em campo.Fora dele, o seu representante Adriano Spadoto também fez questão de vincar a reação de Pepê ao momento adverso. "Melhor resposta é o silêncio, quando o ser humano fala de mais e não justifica as derrotas, o melhor é trabalhar em silêncio, porque o homem lá de cima é justo e fiel", escreveu no seu Instagram, deixando uma indireta a Renato Gaúcho, técnico do Grémio, que nas últimas semanas visou várias vezes o empresário como causador da quebra de rendimento de Pepê devido à pressão do mercado: "Nenhum 'bla bla bla' vai derrubar a nossa união."